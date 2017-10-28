高鐵台中站大廳假日音樂會 興大附中管樂社演奏經典

2017-10-28 15:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國立中興大學附屬高中酢漿管樂社30位學生，今日現身高鐵台中站，為旅客帶來一場輕鬆小品的音樂會，演奏多首耳熟能詳中外經典曲目，讓假日出遊的旅客，意外聆聽一場優美樂音。

為讓高鐵不止是交通運輸的車站，更是充滿藝術文化的公共空間，台灣高鐵今年推動「藝起來高鐵」，受理各學校及社團的表演，日前吸引不少國際級的表演團體到高鐵台中站表演，而遊客對能與這些「意外」的演出巧遇，都感到很開心。

國立中興大學附屬高中酢漿管樂社30位學生，今日現身高鐵台中站，為旅客帶來一場輕鬆小品的音樂會，曲目中特別為高鐵旅客，演奏台灣經典民謠「丟丟銅仔」。許多旅客聽見悠揚的樂聲，忍不住佇足聆聽，更不時跟著旋律唱和，在匆忙的旅程中享受一小段週末的美好時光。

興大附中酢漿管樂社成立至今已16年，在校園中一直擔任重要的樂隊角色，該社指導老師也是校友的黃子修表示，團員很多都不是音樂科班出身，幾乎都是到了高中才開始接觸管樂，憑藉著對音樂的熱情與愛好，利用課餘的午休或放學時間認真練習，不但多次代表學校參賽榮獲佳績，更常利用寒暑假前往偏鄉學校服務，與偏鄉學子共同分享音樂的美好。

負責此次在高鐵站演出的孫同學說，參加管樂社不只讓他增進音樂演奏技巧，還有學習團隊合作及籌辦活動的經驗，該社每年都會定期安排多場校外演出活動，希望將音樂傳達到生活的每個角落。

此次高鐵演出活動就是學生自行發起籌劃，實踐校方「生活求美」的教學宗旨，校長陳勇延及學務主任吳政融也親自到場為學生打氣加油。

高鐵台中站長蕭維中站長表示，為營造車站成為兼具人文與藝術氛圍的公共空間，台灣高鐵公司一直致力推動「藝起來高鐵」，讓車站大廳化身藝文團體的表演舞台，此次中興大學附屬高中學生能如願完成在高鐵車站表演的夢想，不僅將他們對音樂的年輕熱情化為實際行動，也讓旅客欣賞到一場青春活力的音樂饗宴。

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