翠峰湖雨量進補滿水位 宛如鑲在太平山上藍寶石

翠峰湖目前進入滿水位，宛如太平山上的藍寶石。（圖由太平山翠峰山屋提供）

2017-10-28 15:34

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的翠峰湖，目前適逢滿水位，25公頃大湛藍湖面，宛如鑲在太平山的巨型藍寶石，目前是賞景的好時機。

太平山翠峰湖海拔1840公尺，雨季時湖面廣達25公頃，是全國最大高山湖泊，湛藍湖水與湖畔翠綠山林相映成趣，大批遊客最近上山觀賞湖景，直呼「美的讓人流連忘返。」

翠峰山屋工作人員黄清漢說，翠峰湖湖水來自降雨，每年1到4月為枯水期，9到11月是滿水位，今年暑假太平山雨量少，上個月湖域只有10餘公頃大，本月13、14日，卡努颱風及東北風共伴效應影響，暴雨狂炸宜蘭，翆峰湖水量大有進帳，水位達到最高點。

達到滿水位的翠峰湖，彷彿是山區的一顆藍寶石，許多遊客慕名而來，黃清漢說，觀景最佳時間是上午7點到11點，午後就會起霧，山區現在氣溫偏低，上山遊客要做好保暖。

此外，秋、冬季節的雲海，也是太平山另一個美景，從翠峰山屋遠眺，壯觀雲海盡收眼底。

晨曦時的翠峰湖。（圖由太平山翠峰山屋提供）

太平山的雲海。（圖由太平山翠峰山屋提供）