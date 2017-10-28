博物館變瑜伽教室 與雕塑品一起體現力與美

安靜的博物館內，許多民眾拿著瑜伽墊，按照老師的指導一起做瑜伽。（記者黃文瑜攝）

2017-10-28 15:37

〔記者黃文瑜／台南報導〕「博物館變瑜伽教室了！」安靜的博物館內，許多民眾拿著瑜伽墊，按照老師的指導一起做瑜伽。適逢藝術家羅丹逝世百年，奇美博物館推出「羅丹瑜伽」，讓愛好做瑜伽的民眾與雕塑作品一起體現力與美，讓民眾直呼，有天人合一的感覺。

奇美博物館表示，把博物館變健身房在台灣是一項創舉，但現在全球各地正掀起一股在博物館健身的潮流，包括美國大都會博物館、澳洲墨爾本博物館等，都顛覆了一般民眾對博物館參與方式的認知，直接在展廳內舉辦健身課程。因此這次結合雕塑家羅丹逝世百年，在雕塑大道上舉辦瑜伽課程。

參加瑜伽課程的張小姐說，平日都在戶外或是健身房做瑜伽，有時容易分心，但在博物館裡，環境靜宓、還有特殊的博物館香氣，加上博物館雕塑大道上有天井、天窗，讓陽光自然灑進來，比較外面更容易安靜下來，把身體和內心結合，有天人合一的感覺，如果下次有機會，一定還要來參加。

館方表示，看到學員滿足的神情很欣慰，下次將再規劃類似活動，讓博物館的空間除了展覽作品，還能提供各種顛覆想像的互動體驗。目前「羅丹100」系列活動還有「羅丹主題導覽」，引領民眾了解羅丹如何承先啟後開創現代雕塑之路；可拍照互動的「3D地景繪圖」，創造遊客與《沉思者》的對話時光；「遇見羅丹－書香角落」，在館內散步即可遇見不同時期的羅丹與其代表作品。