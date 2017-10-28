漫步花花世界的行旅 中彰投5藝術家展畫作

「水漾花彩-漫步花花世界的行旅」特展今日開幕，展出中彰投5位藝術家畫作。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-28 15:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市屯區藝文中心今日舉行「水漾花彩-漫步花花世界的行旅」特展的開幕，邀請5位中、彰、投3世代的藝術家參與展出，將展出50幅畫作，透過其畫筆，闡述眼中的「花花世界」。

「水漾花彩-漫步花花世界的行旅」特展從今日起至107年1月7日止，在屯區藝文中心展出，由屯區藝文中心與彰化生活美學館共同策辦，邀請中、彰、投3個縣市，老、中、青3個世代優秀的水彩畫家王輝煌、粘信敏、蔡維祥、黃騰萱、劉彤渲等5位藝術家參與展出，共展出50幅。

此次的特展，是以「花卉」與「旅行」為策展主題，透過不同縣市、不同世代畫家眼中對「花花世界」解讀的意涵，帶領著觀眾漫步在花卉風情裡。

文化局副局長黃名亨表示，由於明年台中市要舉辦花博，此一畫展便以花卉與旅行為主題，要透過5位藝術家的畫筆，將眼中所看到花花世界，透過畫作來表達，讓民眾感受到台中市是一個具有美感的城市。

彰化生活美學館秘書沈正義表示，5位藝術家剛好是老中青3代，其畫作展現多元，而展出的主題相當浪漫，他是台中人，常常騎自行車逛台中市，而台中市愈偏遠，只要留意，愈可感受到處處皆美景。

此次展出畫作的藝術家之一王輝煌表示，5位畫家每一個人對自然美景的詮釋完全不同，民眾可以來看一看。