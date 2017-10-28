六○一旅開放參觀 阿帕契直升機衝場超震撼

民眾拿起手機與阿帕契攻擊直升機合影。（記者周敏鴻攝）

2017-10-28 15:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕陸軍航空特戰指揮部601旅今天開放民眾自由參觀，雖然天公不作美，神龍小組跳傘表演臨時取消，但阿帕契攻擊直升機展現高難度的戰術演練，還編隊衝場，讓民眾開心直呼：「超震撼！」

「國防知性之旅營區開放活動」由陸軍司令上將王信龍主持，他說，希望透過活動，讓民眾藉由國軍的動態演練與靜態裝備陳展，進一步了解國軍紮實的訓練成果與優良的武器性能。

除了陸軍第6軍團153旅舞龍隊、陸軍儀隊、憲兵指揮部憲兵重型機車表演外，民眾最期盼的AH-64E阿帕契與AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機等各式直升機演練，在微微細雨中照常登場，不論是低空盤旋、高速衝場，展現出的單機戰技、空中攻擊、空中突擊與編隊進場致意等高難度演練，都讓民眾驚呼連連。

至於靜態裝備陳展，各式直升機也吸引民眾一一拍照留念，除了最高人氣的阿帕契攻擊直升機外，開放搭乘的雲豹八輪甲車也排了長長的人龍，民眾甘願排隊一小時，只為能坐進雲豹八輪甲車內在營區都一小圈，享受難得的軍旅體驗。

因參觀的民眾過於踴躍，營區周邊的交通嚴重打結，民眾要開車進入營區、或離開營區，都得花上至少一個小時的時間，讓不少民眾忍不住抱怨「浪費了不少時間！」