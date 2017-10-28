同志遊行盛行 社運人士：因反同人士常在自己群組裡

民眾舉起大大的彩虹旗參與同志大遊行。（記者羅沛德攝）

2017-10-28 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕今天是第15屆台灣同志大遊行，今年主題為「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」，主辦單位表示，將有超過20國的朋友參與這場盛事，預估人數將突破11萬人。而最近幾年同志運動盛行，婦女新知基金會資深研究員、社運人士曾昭媛則認為，因為保守的反同人士，常都會在自己的群組裡，因此同志運動者希望透過公開的集會遊行，來說明他們的理念。

據《中央社》報導，曾昭媛表示，保守的反同人士常都只在自己的群組裡，而同志文宣沒有辦法進入這些人「私人網路裡」，因此同志運動者只好一直透過公開的集會遊行活動與討論，來說明他們的理念，讓許多擁有傳統觀念的人可以再重新想一想。

曾昭媛也說，參與同志遊行的人也都期盼能藉著多次的行動，來讓台灣社會可以變得更好。此外，遊行有時候也因正反兩方要拚人氣，讓立法委員能看見支持者與反對者的聲音及民意。

同志平權運動先驅的祁家威，今天也身披彩虹旗現身在遊行的隊伍裡，他開心表示，今天的遊行「非常非常的棒」。祁家威指出，今天這場遊行是大法官釋憲後的第一場同志遊行，也吸引許多原本不敢表態的民眾一同共襄盛舉，讓參與人數比去年一口氣增加了3萬多人。