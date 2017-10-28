從球拍做到航太 沈文振獲母校北科大頒名譽博士

2017-10-28 14:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北科技大學今天慶祝106週年校慶，並頒發名譽博士給傑出校友，今年得獎者為生產碳纖維複合材料的拓凱實業董事長沈文振，其公司產品從網球拍到航太、醫材皆橫跨，事業有成後亦回饋母校及社會，讓北科大頒獎表彰典範。

北科大代理校長黎文龍表示，沈文振在民國58年從台北工專（北科大前身）化工科畢業，80年代創業成立「拓凱實業」公司，從事碳纖維複合材料技術，囊括體育用品、自行車業到高端的航太及醫療業等，且他事業有成外也回饋母校，擔任北科大產官學研菁英會副理事長等，因此今日特頒名譽博士學位來表揚。

沈文振獲獎後回憶，12歲前自己只是個鄉下放牛小孩，經老師提點，就讀嘉義初工、高工，並北上就讀台北工專，一路走技職教育終有成；他也勉勵台下學弟妹，創業面對考驗要腳踏實地，未來開花結果也別忘回饋母校。

北科大今校慶外，也舉辦「十年樹木百年樹人」陽光獎助金回顧展，同樣表揚長期捐助母校的傑出校友，陽光電子董事長林宏裕從14年前便陸續捐款成立獎學金，建設校舍、獎勵論文發表、充實教學設備等；黎文龍表示，其他企業家捐建大樓可取得命名權，但林宏裕卻是默默獎助師生研究，送暖於雪中，因此校方多年前主動將一棟大樓以其名字命名，也樹立雕像，盼拋磚引玉，傳遞其陽光無私精神。