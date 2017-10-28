比美熊讚 科博館全新嫩Ｑ吉祥物恐龍萌翻天

科博館全新吉祥物百合（右）與布比，嫩Q萌翻天。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-28 14:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕科博館推出全新吉祥物恐龍家族，12名恐龍成員與大家見面，寶寶「百合」與「布比」代表自然與科學，恐龍小姊弟嫩Q可愛、萌翻天，大小朋友看了直呼比美「熊讚」，更甚「寶可夢」，他們將與30年的科博館一起帶領民眾探索自然生態、挖掘科學真理，勇闖天下，引領民眾多了解自然與科學。

科博館長孫維新表示，科博館30而立，今年參觀人次衝破9千萬人次，為迎接新的開始，特別打造全新吉祥物家族，透過民眾問卷和館員投票決定，認為恐龍最能代表科博館，且恐龍是生科館第一個也是至今最熱門的常設展覽，特別以恐龍做為吉祥物。

「百合」由科博館館花「豔紅鹿子百合」粉紅色系轉化設計，個性活潑、天真；「布比」以科博館館徽的藍綠色系發想，則是呆萌、熱愛科學，分別代表自然與科學，獨具代表性和意義。

百合與布比家族成員共有12隻龍，以科博館6大主題區，延伸出各館的守護神，有龍爸、龍媽、法老爺爺（迅猛龍）、飛羽阿姨（尾羽龍）、蕾蕾表姊（雷龍）與球球老師（劍龍）。每隻個性都不同，分別守護著科學中心、植物園、生命科學廳、人類文化廳、太空劇場及地球環境廳。

還有3隻反派角色飛飛（翼手龍）、爆哥（暴龍）、阿山（三角龍）代表對自然與科學的挑戰，最後還有隱形版的默默是竊蛋龍，其實在護蛋，提醒大眾自然科學的領域也可能產生誤解，必須實事求是，豐富的家族成員也象徵生物多樣性，他們都將陸續與大眾見面。

科博館為能讓民眾更認識吉祥物恐龍家族，下午5點半將舉行變裝派對，邀請民眾與百合與布比同樂，報名並完成變裝走秀前1百名者，將獲得吉祥物專屬小禮，西瓜哥哥、缺席舞團以及專業變裝者也會到場共襄盛舉。