苗栗30士子開中門 兄弟、夫妻檔耀門楣

苗栗縣士子開中門活動，在苗栗市文昌祠登場，今年有卅位士子參加，大夥歡喜大合照。（記者彭健禮攝）

2017-10-28 13:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「苗栗縣士子開中門活動」今天在苗栗市文昌祠登場，今年有10名博士、20名高考及格者參加，遵循古禮舉行開中門祭聖；謝京恩、謝州恩兄弟，相互砥礪，同獲博士學位；施宏達、陳奕如夫婦，愛相隨，也一起通過國家三等考試。縣長徐耀昌也一一頒發證書、勉勵金及「紅綾餅」恭賀，並勉勵士子們奉獻所長，為國家社稷謀福、創新。

苗栗縣士子開中門活動，迄今已邁入第11年，累計近450名現代士子參加，是全台唯一由官方舉辦的開中門活動。苗栗縣政府依循宋代「金殿傳臚」儀式，由主持人大聲唱名士子依序進重中門，接著由禮生引領主祭官等貴賓及士子以三獻禮宴聖；祭典完畢，徐耀昌並一一頒發證書、勉勵金及「紅綾餅」恭賀士子們，讓士子們感受古代進士及第的尊榮。

謝京恩、謝州恩兄弟，同年分別獲取私立淡江大學中國文學系文學博士、國立台灣師範大學科學教育研究所理學博士，兄弟檔一同光耀門楣。

施宏達、陳奕如夫妻，同年一起通過特種考試地方政府公務人員三等測量製圖職系測量製圖科；2人目前分別在苗栗縣銅鑼、頭份地政事務所服務。

另，通過公務人員高等考試三級交通行政職系觀光行政科的縣府民政處自治行政科長詹家銓也參與，讓主辦此活動的民政處同事也與有榮焉。

今年參加士子開中門的博士有謝京恩、謝州恩、黃上豪、羅彥翔、彭凱彥、劉世慧、林璟汶、邱奕瑋、陳曉蓁、余慶峰。

高考及格士子有何珮儀、林明宜、翁錚彥、吳國正、徐子玉、陳明鈺、謝庭宜、古筱萱、藍智鴻、蔡易臻、湯捷涵、羅怡瑛、曾兆立、葉柏威、施宏達、陳奕如、劉靖汝、詹家銓、林淑娟、楊霈淳。