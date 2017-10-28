業者集資拉買氣 萬巒豬腳節抽汽車

萬巒國際豬腳文化節今年推出汽車摸獎當號召。（記者邱芷柔攝）

2017-10-28 13:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕萬巒鄉公所為了讓更多在地產業能夠被看見，以著名的豬腳當號召，連續3年來，每年編列400多萬辦豬腳節活動，刺激了豬腳街消費，今年獲得業者們及擺攤廠商的大力支持，集資以汽車摸彩當號召，公所預估，今明兩天的遊客量將更勝以往。

第3屆萬巒國際豬腳文化節今天正式登場，活動現場擺設了100攤的農特產和特色美食園遊攤位，現場每張100元的「消費摸彩券」可以購買商品同時也是摸彩券，除了最大獎汽車外，還有腳踏車和豬腳伴手禮盒等禮品。

縣長潘孟安、立委蘇震清等人今天出席豬腳節開幕活動，並與鄉親共同參與趣味競賽，在舞台上大啖粄條爭取大胃王榮譽。

潘孟安指出，萬巒國際豬腳文化節除了一連兩天可以刺激在地消費，帶動地方遊憩觀光，未來的效益更可以延續整年，當遊客來到現場吃到豬腳、粄條甚至是可可等美食後，未來還可以透過網路下單，創造相當高的產值。

萬巒鄉公所也表示，除了有吃有拿的摸彩當號召，豬腳是傳統美食，今年希望有更多年輕族群走進萬巒，公所準備了42萬獎金舉辦「街舞」比賽，包括有知名樂團玖壹壹、八三夭前來助陣，日、韓、港、澳及新加坡等舞者也將同台尬舞，邀民眾一起來感受視覺與味覺交融的萬巒魅力。