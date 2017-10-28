池上鄉親自己扛起來 接手營造文化米鄉

2017-10-28 13:19

〔記者楊媛婷／台東報導〕2009年鋼琴家陳冠宇在一片金黃稻浪中彈奏樂曲，為池上秋收藝術節拉開首屆序幕，青山、藍天、白雲佐著黃色稻浪與鋼琴的畫面，就讓台東池上躍上《時代》雜誌封面，走過9年韶光，雲門舞集、張惠妹、A-Lin到今年的伍佰紛紛登上由黃金稻穗鋪墊的池上舞台，藝術家與池上鄉構成台灣社區營造文化美麗獨特的風景，打造這片風景幕後推手從過去的「台灣好基金會」今年轉由池上鄉民組成的「池上鄉文化藝術協會」接手，這場文化接力賽將成為全台社區營造的典範。

台灣好基金會執行長李應平說，9年中有變與不變，青山、稻穗、來天、白雲，以及池上的溫暖熱情都是不變的；變的是台灣好基金會退到第二線，只做支持性活動，實踐當初台灣好基金會舉辦池上秋收藝術節的立意──由在地鄉親主導地方創生。

李應平說，台灣好基金會董事長柯文昌4年前就開始和地方討論由池上主導秋收藝術節的整體執行，「地方創生不能只有外力介入，在地鄉親如果沒有自己做，地方創生的落實會非常困難。」

基於「扶一把後、讓地方自己走」的理念，台灣好基金會與池上鄉民們經過2年的討論規畫後，終於在去年成立「池上鄉文化藝術協會」，也讓過去的池上鄉民從單純的後期執行志工，開始逐步參與企畫、財務、贊助等前期作業，並且將所知的「Know-how」技術轉移給地方。

李應平指出，過去的社區活動往往受限於規模、品質、活動想像，社區活動發展容易陷入瓶頸，「池上秋收藝術節開頭規格就比較高，技術轉移就得努力將『銜接』做得好。」要將「銜接」做好，不只原辦單位要一步步轉移技術，地方單位也得做好準備。

「要做好銜接，關鍵在心態還有準備，要知道鄉鎮要站起來不能靠別人，要靠自己的肩膀扛起來。」身兼池上鄉文化藝術協會理事長的多力米公司董事長梁正賢指出，為了今年首度由協會主辦的秋收藝術季能完美登場，春天就已先行舉行野餐節暖身，甚至2年前便偕同池上鄉農會，撥出銷售冠軍米、多力米的7成盈餘挹注秋收藝術季，籌到310萬元解決財務問題後，馬上也募集志工、分成六組見習擘劃藝術節。

「鄉鎮社區辦活動要想到不能只單靠公部門資源，應該要思考如何讓活動永續發展。」梁正傑表示，池上鄉舉辦的秋收藝術節能夠受到歡迎與關注，一部分的原因是池上鄉民完全能知道自己鄉土的「美」，「很多鄉鎮執政者都誤將破壞當建設，池上鄉回到最原點，但是一年可以吸引百萬遊客，或許也能給各地區省思，建設要從挖掘對自己鄉鎮土地的美開始。」