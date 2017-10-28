太魯閣峽谷音樂節 千名遊客席地聽樂音

一早峽谷天氣晴朗，吸引上千名遊客席地而坐，在蟲鳴鳥叫陪伴下，以最舒服的姿勢享受迴盪在峽谷間的天籟樂音。 （記者王峻祺攝）

2017-10-28 12:32

［記者王峻祺／花蓮報導］太魯閣峽谷音樂節今在太魯閣台地磅礡登場，今年舞台設計以「山」為主題，更具視覺穿透力，一早峽谷天氣晴朗，吸引上千名遊客席地而坐，並在蟲鳴鳥叫陪伴下，以最舒服的姿勢，享受迴盪在峽谷間的天籟樂音。

邁入第16屆的太魯閣峽谷音樂節，是花蓮年度重要音樂活動之一，今年人潮雖不如往年，但仍有千名遊客攜家帶眷坐看峽谷、聆賞樂音，內政部次長花敬群也受邀出席，一身休閒裝扮與民眾享受來自峽谷的音樂饗宴。

花敬群說，太魯閣國家公園管理處連辦16年峽谷音樂節確實不容易，提供民眾享受音樂的機會，與自然、心靈相互契合，在這美麗的天氣、心情下，接受音樂洗禮，並謝謝萬榮國小合唱團等多組團體的精采表演。

「坐看峽谷聽音樂！」太管處長楊模麟說，太魯閣峽谷音樂節已是園內「老字號」活動，自2002年舉辦至今，邁入第16年，每年各具演出特色，粉絲年年熱情捧場，今年舞台特別設計為山形，除增加穿透感，也與高山峽谷相呼應。

太管處今為服務無法到場參與活動的遊客，另也安排臉書網路直播，供民眾同步領略峽谷音樂之美，活動除有上午場的萬榮國小合唱團、郭曉曉、婆娑舞集、阿洛•卡力亭•巴奇辣演出外；下午2時許還有一場由張中立、台北愛樂、織樂GILI樂團、黃裕翔及林育羣的精采演出。