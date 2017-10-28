蕉價回穩 義美「跳票」加碼改買百噸蘿蔔葉

2017-10-28 12:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣夏季香蕉產量過剩，價格崩盤讓蕉農血本無歸，義美食品日前在臉書粉絲團宣布將購買60公噸香蕉，嘗試研發高附加價值商品，為台灣農業盡綿薄之力，但這個宣言恐將跳票。

義美總經理高志明今天陪同副總統陳建仁前往高雄旗山，探視香蕉產業的近況，高、陳聽完簡報後，得知夏季香蕉產季即將近尾聲，目前香蕉產地收購價格也已恢復到每公斤13至15元，比先前每公斤5元不到的收購價還高，高志明當場表示，26日在臉書宣布採購60公噸香蕉的計畫將再調整，不會再買這麼多香蕉來研發。

高志明解釋，之前香蕉價格差，義美基於照顧農民的心態，才會宣布採購大量香蕉幫助蕉農度過難關，但目前蕉價維持穩定成長，「就讓蕉農直接去賺新鮮蔬果的錢」，義美雖然仍會採購香蕉去研發新產品，但數量已不會像先前預告的60公噸這麼多，至於實際採購數量為何，仍待進一步研究。

不過，高志明也指出，香蕉價格雖然已經穩定，但接下來冬季是白蘿蔔盛產的季節，他決定把採購香蕉的錢，加碼改採購100噸蘿蔔葉；他說，蘿蔔葉在農民眼中是毫無價值的東西，但只要稍作加工，一樣可以成為食材，義美只買蘿蔔葉，讓農民不但可以賺到賣蘿蔔的錢，還可以讓原本不要的東西也產生價值。

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