阿里山森鐵郵輪列車首推2天1夜行程 帶旅客賞螢

阿里山森林鐵路郵輪式列車，12月首度推出2天1夜「鄒遊原民部落賞螢趣」行程共3梯次。（資料照，台鐵局提供）

2017-10-28 11:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿里山森林鐵路郵輪式列車，將於12月首度推出2天1夜「鄒遊原民部落賞螢趣」行程共3梯次，除深入原民部落去體驗鄒族文化外，將於第1天傍晚，帶旅客至奮起湖步道，去尋找森林裡飛舞的夜精靈螢火蟲。

阿里山地區四面高山環繞，地形高低起伏變化大，是個多樣的生態棲地，具豐富的昆蟲、魚、鳥、兩棲類及哺乳類動物種類，尤以「阿里山」為名的阿里山鴝、阿里山山椒魚、阿里山龜殼花、阿里山龍膽等動植物最為珍貴，另外還有稀有的藍腹鷴、帝雉等保育類動物，及秋冬限定版的螢火蟲等自然生態。

目前全台秋冬螢火蟲已記錄9種，阿里山地區就有8種分布，台鐵局阿里山森鐵營運組長簡信立表示，當地以山窗螢、鋸角雪螢與神木螢為主要觀賞物種，出現於1000公尺山區道路與林間，每年11月至翌年3月間，是牠們最活躍的時刻，旅客不用擔心冬天沒螢火蟲可看。

到訪阿里山，體驗鄒族文化是最不容錯過的，鄒族人以茅草為頂的建築，是十分具獨特的部落景觀，其中又以達邦、特富野兩大社的男子聚會所「庫巴」最具代表性，其象徵鄒族文化的宇宙觀與社會觀。

森鐵郵輪式列車套裝行程售價1560元，含森鐵車資及中午餐費，未滿6歲孩童不佔坐位，可免購票乘車，但午餐費用另計；該價格不含住宿、晚餐及第二天搭乘中巴接駁遊覽車，前往特富野及達邦社區每人300元的費用。

簡信立表示，住宿部份受限於採購法規定，由奮起湖社區發展協會負責安排，規劃4間飯店讓旅客自由做選擇，但已經有跟業者接觸過，不會出現買行程卻沒有房間住的情況，預定住宿時說有參加郵輪式列車行程，還可享些微折扣。

鄒遊原民部落賞螢趣郵輪式列車行駛日期為，12月6、7、13、14日及21、22日，每梯限量100名；團體旅客可於行程前22天訂位、個人旅客可於行程前15天訂位。