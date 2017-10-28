北市健行活動失控 已有一名女性長者送醫

民眾大排長龍等候領取禮物，隊伍中不斷有長者抱怨活動混亂。（記者沈佩瑤攝）

2017-10-28 10:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市上午舉行健行活動，沒想到活動才剛開始就完全失控。不少長者為了搶主辦單位發放的摸彩券，因而跌在馬路上，不少人因此濺血，北市府稍晚表示，有多人已在現場設置的醫護站直接包紮治療，但有一名68歲女性，因推擠過程中遭成頭部暈眩、胸悶，目前已送醫治療。

老人家批活動混亂 不見工作人員維持秩序

北市社會局今天上午舉行106年度樂活山林長青健行登山活動，邀市長柯文哲與長者一起登山，沒想到活動還沒開始現場就完全失控，到了終點健行終點站劍潭青年活動中心更是亂成一團，有不滿長者從健行起點北安國中就一路跟著柯文哲，沿路嗆聲。

民眾張奶奶抱怨，自己拿了摸彩券，卻不知道要去哪領取禮物，看到隊伍跟著排，排半天才發現自己排錯，卻沒有工作人員可以詢問。另也有民眾誤以為拿了摸彩券就不用排隊，和現場民眾起爭執，對嗆大家都有券、都要排隊，爭執不休，卻不見任何工作人員出來維護秩序，場面混亂。

當柯文哲抵達終點站劍潭青年活動中心並上台致歉，有不少長者在台下鼓譟要柯負責，柯也不斷保證會檢討改進，並數度承諾留下資料會由市府寄送禮物。

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