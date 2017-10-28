健行活動失控濺血 長者嗆一整路柯P道歉

2017-10-28 10:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市上午舉行健行活動，現場卻失控濺血，台北市長柯文哲稍晚在健行終點站劍潭青年活動中心上台致歉，他表示該活動人數超過預期，算是失敗的活動，向民眾致歉，他也在台上宣布補救措施，讓民眾留下姓名、電話跟住址就能領取禮物，還保證個資不會外洩。稍後接受媒體聯訪時，柯數度道歉表示，領教到什麼叫做估計錯誤，回去會檢討。

北市社會局今天上午舉行106年度樂活山林長青健行登山活動，邀市長柯文哲與長者一起登山，沒想到活動還沒開始現場就完全失控，由於主辦單位在起點發送摸彩券，又沒有規劃排隊動線，導致現場出席長者搶成一團，最後甚至有10多位長者在馬路上跌倒受傷，參加民眾大罵柯P，要他下台負責，原本活動完全變調。

柯文哲稍晚在健行終點站劍潭青年活動中心上台致歉，他也在台上宣布補救措施，讓民眾留下姓名、電話跟住址就能領取禮物，還保證個資不會外洩。

接受媒體聯訪時，柯文哲坦言原本預估參加的人約1萬人，現場估計增加7到10倍，超過預期，禮品、動線都不夠好，回去會檢討。

對於有長者推擠受傷，柯再度道歉說，數量超過預期這系統就垮掉，給北市府很大教訓，缺少應變能力，還是要跟有來參加民眾道歉，會寫檢討報告。

柯文哲表示，會登記受傷民眾的資料，該處理去處理，事後一個一個道歉。他也坦言活動辦成這樣會造成反效果，讓長者更生氣，不過出事了就先善後，追究責任是以後的事情。由於表定柯文哲還要留下與民眾同歡、摸彩等，柯對此說還是要先危機處理，讓長者安心離開。

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