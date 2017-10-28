北台灣高溫驟降5度 吳德榮：明又有冷空氣到來

北台灣今起轉為濕涼的天氣型態。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-28 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕受「輻射冷卻」效應影響，今（28日）凌晨平地最低溫為19.3度，在嘉義測得，氣象專家吳德榮表示，今起北部地區的天氣型態轉為濕涼，明起又有一小股冷空氣南下，將使北部氣溫持續下降。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，新竹以北地區今天有局部短暫雨，白天高溫約僅21度左右，與昨日晴暖的26度相比，變化幅度不小，不過最低氣溫的變化尚不明顯；至於苗栗以南仍維持晴朗穩定的天氣，日夜溫差很大，提醒怕冷的民眾早晚須增添衣物。

吳德榮表示，明後2天（29、30日）有ㄧ小股冷空氣南下，將使北台灣天氣更加陰涼，最低氣溫會下降至17度左右。他說北海岸、北部山區及東北風等迎風面將有局部雨勢，桃園以北的平地則會出現零星降雨，至於苗栗以南受到的影響很小，仍維持晴朗穩定的好天氣。

吳德榮進一步指出，根據氣象局公布的「颱風路徑潛勢預測圖」，輕颱蘇拉今將侵襲琉球，明起將轉向東北，對台灣天氣並無影響，不過他也表示，今明2日北部、東北部沿海地區將有長浪、東北季風激起的波浪，與地形相互影響恐出現俗稱「瘋狗浪」的大浪，提醒民眾若欲至上述地區旅遊需注意自身安全。