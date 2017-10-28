南投葡萄馬拉松開跑 新鮮蔬果一路呷免驚

南投縣信義鄉葡萄馬拉松活動，沿途準備葡萄、牛番茄、香蕉等蔬果供跑者補充體力，相當特別。（記者謝介裕攝）

2017-10-28 08:51

〔記者謝介裕／南投報導〕2017南投縣信義鄉葡萄馬拉松，今天上午7時在信義鄉農會梅子夢工廠開跑，吸引1200人參加，沿途並提供當地盛產的葡萄、牛番茄等農產品作為補給品，不但讓跑者補充體力，也達到行銷在地農特產的目的。

葡萄馬拉松活動區分全馬組42K、超半馬組23K與健康組6K，今日一早在鄉長史強、農會總幹事黃志輝等人鳴笛後展開，挑戰全馬、超半馬的跑者，莫不卯勁力求佳績，在揮灑汗水、享受挑戰自我的快感的同時，也感受到玉山山腳下的布農風情。

反觀參與健康組的民眾，不乏全家動總員並將路跑視為戶外旅遊、郊遊，有的人還帶著愛犬一起與賽，一邊跑步欣賞景色壯闊的山巒、河谷，一邊來個蔬果大餐。

信義鄉長史強指出，此次活動沿途共設置14處補給站，結合當地農特產提供最新鮮的葡萄、牛番茄、香蕉、鹽巴、巧克力、運動飲料等補給物資，讓選手在跑步以外，也能盡情品嘗在地富饒的蔬果。

此次活動路線從海拔最低的480公尺，一路來到海拔標高1010公尺的羅娜部落，落差不小的坡度起伏，對參與全馬的跑者而言，是一項體力及肌耐力的考驗，公所期望民眾一起用雙腳盡情奔跑於山與山之間，用跑步的方式感受原鄉部落藝術文化的氛圍，將運動結合觀光、產業一起發展，因此今年各組得名獎勵除了獎金及水果禮盒外，特別打造原鄉圖騰手繪石板獎盃，別具收藏價值，也展現公所用心的一面。