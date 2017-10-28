北捷文湖線今早擠爆！ 竟然是這原因...

北捷南京復興站今早出現大批人潮。（民眾提供）

2017-10-28 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾爆料，今早在台北捷運南京復興站出現大批人潮，整個捷運站一夕之間被人群塞爆，現場民眾抱怨不斷，由於人潮太多，甚至連手扶梯都停用，目前南京復興捷運站人潮壅擠的情形已逐漸緩解。

台北捷運公司工作人員透露，大批民眾都是要坐到劍南路捷運站參加活動，捷運站現場進行管制，壅擠的逐漸緩解。

爆料民眾說，捷運一開到劍南路站，人潮瞬間清空；PTT網友則說，這些人多是要去參加市政府辦的重陽節活動，主辦單位說有7000份獎品，參加人數說不定破2萬。

也有民眾反映，不僅僅是捷運站出現大批人潮，就連前往內湖的公車站以及公車內人潮都爆滿。

前往劍南路站的大批民眾主要是去參加北市府舉辦「樂活山林 長青健行」登山活動，任何人都可參加，在捷運劍南路站2號出口集合，上午8時出發，爬完全程可獲得浴巾、環保餐盒、環保水杯及活動小點心等禮品，甚至可以憑摸彩券抽獎，會由台北市長柯文哲現場抽出電動機車、電視、平板電腦及腳踏車等200多項獎品。

另外，台北捷運今天配合重陽節推出敬老優惠措施，今天全國65歲以上老人及設籍台北市55歲以上原住民搭乘捷運和貓空纜車都免費。

北捷南京復興站今早出現大批人潮。（民眾提供）

一到劍南路站，大批民眾立刻走出捷運站。（民眾提供）

捷運一開出劍南路站，車內人潮壅擠的狀況立刻消失。（民眾提供）

前往內湖的公車上，人潮滿滿。（民眾提供）