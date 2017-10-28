10/28 各報重點新聞一覽

2017-10-28 06:47

自由時報

販毒、暴力 統促黨9人被逮

全國警方針對黑幫藏身政治團體的違法犯行展開強力掃蕩，查出中華統一促進黨主委、副主委及成員等九人分涉販毒、暴力恐嚇、成立詐團等，涉案人來自竹聯、四海、天道盟等多個幫派，還發覺涉案幹部曾發「走路工」聚眾走上街頭，已將兩名首惡提報治平對象，全案深入追查是否還涉及組織犯罪。

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RCA工殤案 二審判賠7.1億

堪稱我國史上最大工殤事件的ＲＣＡ（美國無線電公司）案，一審原判ＲＣＡ與其控股公司百慕達湯姆笙、法國Tehnicolor須連帶賠償445人共5.6億元，但二審高等法院昨認ＲＣＡ惡意將超過2.5億美元資產匯往國外，改判ＲＣＡ等三公司與另家控股公司奇異公司應連帶賠償486人共7.18億元，且准對四公司假執行，判賠人數和金額均創職災求償最高紀錄。

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慶富涉詐貸 賴揆：調查沒上限

慶富造船承攬海軍獵雷艦案，爆出一連串爭議，除檢調追查此案是否涉弊，行政院、監察院及立法院也分別成立專案調查小組或調閱小組，行政院長賴清德昨更公開宣示，行政院的調查是「全面、徹底且沒有上限」。

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蘋果日報

加泰隆尼亞宣布獨立

在西班牙中央政府即將收回自治權前夕，加泰隆尼亞議會昨單方宣告獨立建國。西班牙國會隨即也正式授權馬德里當局接管加泰隆尼亞。馬德里當局將解散加泰隆尼亞自治政府，全面接管警察、財政與公共媒體，勢將與不願屈服的加泰隆尼亞獨派正面衝突，使這場西班牙民主化40多年來最嚴重的危機白熱化。

慶富子公司慶陽 9.5億聯貸也違約

慶富造船及其子公司慶陽海洋企業銀行團昨天上、下午分別召開聯貸會議，其中在慶富獵雷艦貸款中，遭銀行團扣住備償存款將提撥6億元委請律師、會計師追債，其餘則退還銀行，至於慶陽貸款案，銀行團確認已違約，將對其資產進行假扣押。慶陽海洋企業2013年在母公司慶富造船擔任保證人下順利申貸，貸款金額9.5億元，但實際僅撥貸5.48億元，因慶富聯貸案周三晚遭到主辦行第一銀行判定違約，加上慶陽也已拖欠債務1個月，以土銀為首聯貸行在昨早上即召開會議認定違約，將循法律途徑進行催收。

聯合報

看病刷卡 竟要手續費

台灣醫療技術雖領先全球，醫療付費方式卻仍以現金為主流，公立醫院多在今年九月才開放民眾使用信用卡付費，卻仍有醫院還須由民眾自行負擔手續費。醫院行政高層感嘆，刷卡手續費由誰吸收一直談不攏，導致醫院刷卡付費推不動，直到今年才上路。

跨境販毒新隱憂 我將與菲、緬共打毒品

菲律賓總統杜特蒂點名台灣竹聯幫是菲國毒品主要來源，調查局情資顯示，杜特蒂會這麼說，與當地破獲一宗六百零四公斤毒品走私案中，有台籍製毒師傅涉及有關；調查局已和菲律賓簽有緝毒合作備忘錄，最近也首度派出駐緬甸的法務秘書，與新興毒品輸出國的緬甸合作，將深入金三角蒐報毒品情資。

中國時報

徹查慶富 無上限

承攬獵雷艦的慶富造船弊案連環爆，行政院長賴清德昨撂重話，強調行政院已組專案小組，由副院長施俊吉任召集人；賴並做出3項裁示，一、調查務必全面徹底，沒有上限；二、國防部在招標過程若涉不法，該移送就移送；三、第一金控授信過程若未善盡責任，該撤換就撤換。

蔡獲禮遇 行程首度開放採訪

蔡英文總統此次出訪正值「習川會」前夕，雖然兩人無法在夏威夷「不期而遇」，但過去對我國總統拜會行程儘可能低調的美國，此次將首度開放隨團媒體在過境期間可以採訪蔡的所有公開行程，相當程度象徵台美關係的實質升溫。而大陸外交部則語氣強硬表示，希望美國不允許蔡總統過境，並向美方提出嚴正交涉。對此，美國國務院重申，美國的一個中國政策一直沒有改變。