又一波東北季風明報到！下週中部以北下探16度

今天東北風增強，北部及東北部有局部短暫雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-28 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天東北風增強，北部及東北部有局部短暫雨，但中南部仍維持多雲到晴的天氣，早晚溫差大，需注意氣溫變化適時增添衣物。明天至下週二將有新一波東北季風影響，中部以北沿海空曠地區可能出現16度的低溫。

氣象局指出，今天東北風增強，迎風面北部、東半部地區會有局部短暫雨，花東也會有零星降雨的情形，但中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。溫度方面，各地低溫在18至22度，北台灣雲量偏多，高溫約在23至25度，中南部及花東地區則約28至30度，中南部早晚溫差大，可達10度左右。

中央氣象局預報員李孟軒指出，週末的低溫會比昨天再低1到2度，大約只剩19度，下週一到週二是影響最劇烈的時候，中部以北的最低溫可能只剩18度，沿海空曠地區更可能出現16度的低溫。受輻射冷卻的影響，這波全台最低溫可能出現在嘉義。

隨著颱風蘇拉接近，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9到10級強陣風，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高達3至5米。

今年第22號颱風蘇拉，目前中心位於台北東方約700公里的海面上。氣象局預估，未來蘇拉路徑將偏北轉東北方向，明天通過琉球群島一帶，隨後轉往日本南方近海前進，直接侵襲台灣的機率不大。

今天中南部地區空氣品質為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧（午後）；雲嘉南局部地區可能出現揚塵。（07：08更新）

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