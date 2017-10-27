落實低碳城市 南市府爭取經費推廣綠建築

2017-10-27 22:45

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了落實低碳城市、提升國人綠建築知識及概念，台南市工務局向內政部爭取「106年度建立綠建築審核及抽查計畫委託服務」，分別辦理綠建築指標宣導暨建造執照綠建築抽查、綠建築講習會、綠建築實例參訪等活動，希望藉著透過產、官、學之三向溝通，讓綠建築議題深入民心，除提升建照執照發照效率，並提升整體建築產業及市民居住生活環境的品質。

工務局表示，自從今年9月起辦理綠建築指標宣導暨建造執照綠建築抽查，迄今共抽查250件，其中有12件不合格須變更，嚴格把關就是希望提升建照執照發照品質。另外，為了讓相關人員能夠系統性、整體性瞭解綠建築基本觀念及相關法令，避免承辦人員和委託設計建築師產生溝通障礙，進而造成建築執照核發延宕，影響工程驗收時程，已於10月23日邀請建築師、公部門承辦人員、學校總務人員約200人舉辦講習座談會。

除了座談會之外，工務局強調，為了落實綠建築觀念，今日繼續辦理國內優良綠建築案例的參訪活動，下午帶領民眾及市府各單位、學校、機關人員約50人，前往成功大學綠色魔法學校，由專業建築師說明綠建築使用效益，希望可以藉此影響一般民眾、學校、機關深耕落實相關理念，為降低地球暖化盡一份心意。