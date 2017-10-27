停車場「紅衣小女孩」素顏曝光 單身男：願意等她15年！

翁姓女童扮演紅衣小女孩，簡直是電影翻版。（記者王捷翻攝）

2017-10-27 22:19

〔記者王捷／台南報導〕台南市一家幼兒園帶幼童到百貨公司參加萬聖節，翁姓女童打扮成「紅衣小女孩」蹲在百貨公司停車場，眼神怨氣十足，照片被PO上臉書爆紅，女童父親今天出面受訪說，女兒原本要扮成「無臉男」，後來改變心意，打扮成紅衣小女孩，還指定說，明年要扮演西洋恐怖片《牠》（It）裡面的小丑。翁姓女童「素顏」曝光，讓單身男直呼，翁女是潛力股，願意等15年！

台南竟有「紅衣小女孩」蹲在百貨公司停車場怒瞪鏡頭，照片讓嚇歪眾網友！真相原來是，幼兒園趁週末前舉辦萬聖節裝扮遊行，小朋友打扮成各種可愛或恐怖的角色，翁姓女童則扮成「紅衣小女孩」，搭配一頭亂髮，慘白臉龐加上漆黑眼眶，簡直是電影翻版。

翁姓女童的4張照片被轉發網路，引起不少網友驚呼「嚇尿了」！女童父親說，女兒的裝扮花了1000多元打造，但原本女兒想扮成「無臉男」，他心想，那只要套上黑色垃圾袋，臉部打上白粉底，劃上黑色眼妝，就可簡單完成，沒想到女兒突然改口，說要扮成「紅衣小女孩」，他當場手忙腳亂，只能請派對公司幫忙。

翁姓女童今天「素顏」見人，出面受訪時看到媒體鏡頭都快哭出來了，但是眉清目秀的萌樣，讓原本嚇尿的網友改口稱她「金勾錐」；一名單身男看到翁姓女童的生活照，還稱她是潛力股，願意等她15年「求交往」！

網友看到「素顏版」紅衣小女孩，直呼金勾錐！（記者王捷翻攝）