全國工業類科實作競 唯一女生詹子儀勇奪優勝

2017-10-27 22:54

〔記者楊金城／台南報導〕全國工業類科實作競賽今天在勞動部雲嘉南分署登場，木柵高工學生詹子儀是場上唯一女生，為了證明女生不輸男生，也挑戰自己，今年捲土重來，在模具組獲得優勝，她開心地說：「從哪裡跌倒就從哪裡站起來！」

第三屆全國工業類科實作競賽由雲嘉南分署、國立虎尾科大與友嘉集團共同舉辦，今年，分為車床組及模具組，共有來自全國31所高工職的55名選手一較高下，選手必須運用各式刀具做出指定的加工件，包括工件尺寸與精準度都是勝負關鍵，考驗選手個人技術。

89年次、現就讀木柵高工機械科三年級的詹子儀，8月才在全國技能競賽工業機械修護職類拿下銀牌，為了這場比賽，賽前她每天練習超過10小時，比賽時更要在比她高三個頭、重數十倍的銑床機前展現加工技術，一舉優勝，她開心又滿意。

歷經4個小時競賽，結果於下午5點多出爐，由台南海事郭彥甫與台南高工王宗盈分別獲得車床組及模具組冠軍，各獲5萬元獎金。

雲嘉南分署長柯呈枋說，目前業界對車床與模具技術人才需求大，希望透過產官學合作，把產業與技職校院連結起來，共同打造產業所需人才。

虎科大校長覺文郁指出，這次競賽讓選手彼此切磋技術，提升實力與抗壓性。友嘉集團總裁朱志洋則說，為培育和企業接軌的技職專業人才，友嘉積極投入相關資源，希望可以找到優秀人才加入。