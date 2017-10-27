百年中國木板年畫 成功旅社復古展出

溪州成功旅社展出俄羅斯宗教歷史博物館珍藏的晚清木板年畫。（記者陳冠備攝）

2017-10-27 21:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕你有看過年畫嗎？農曆新年國人喜歡張貼春聯，除舊佈新，尤其早期農業社會喜歡張貼有福祿壽、迎財神等吉祥圖案的年畫，但隨著時代更迭，這類習俗已不復見，中正大學媽祖文化研究中心主任楊玉君，在俄羅斯宗教歷史博物館發現數千張晚清時期木板年畫，透過授權，等比輸出近50幅圖像，近日在溪州成功旅社展出，希望再展百年民間風情。

楊玉君表示，19世紀初，俄羅斯科學院士、漢學士阿里克在中國旅行時發現這些描繪傳統寓意故事的彩色年畫，收購了近千幅並帶回俄羅斯，部分由俄羅斯宗教歷史博物館珍藏，因為自己與館方合作研究阿里克的漢文筆記，才發現這些隱藏多年的圖像。

楊玉君說，這次展出年畫約48幅，包括門神、福祿壽三星、還有年輕婦女閨房門上所貼母子圖、天仙送子圖等反映民間對生活期待的圖像，其中最特別的莫過於提前印製的「光緒35年」年畫，在光緒過世後來不及更改而售出，成為歷史見證。

楊玉君也說，由於溪州是典型農村社會，覺得這些百年文物，能在有百年歷史的成功旅社展出，相當貼切，為迎接溪州黑泥文化季開幕，及讓民眾更進一步認識民間年畫，明日將到成功旅社現場解說，展期到11月底。

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