漫遊風城古蹟 感受老建築的美好

2017-10-29 08:30

〔記者萬玟伶／新竹報導〕今年適逢新竹州廳（現新竹市政府）竣工啟用90週年，新竹市政府也從昨天（28日）開始，陸續推出光影藝術宴、老時光特展和復古風市集等慶祝活動。不過，新竹市除了新竹州廳，還有哪些特色古蹟呢？生活週報隨機訪問了幾位路人，沒想到大家都給出霧煞煞的表情，就連新竹州廳也不甚清楚。

其實，新竹市的古蹟群密度之高，不容小覷。遊客若搭乘火車抵達新竹市，第一眼可見的古蹟便是擁有百年歷史、以希臘樣式建築並融合歌德風格的國定古蹟——新竹車站，同時也是全台最老的現役車站。從車站大廳的長型拱窗、方形窗，出入口處的鋸齒狀山牆、圓形拱門等，以及拱心石上的繁複紋飾皆可看出當時日本人對於建築細節之要求。

沿著車站前方的中正路走約10分鐘，即可抵達新竹州廳。屬「和洋建築」的州廳，主體為歐式風格，屋頂則以木架瓦造斜屋頂呈現東方色彩。走進州廳，即能被眼前寬闊的大廳、希臘柱列、羅馬拱圈、磨石子樓梯及成排上下推拉窗給深深震撼。而漫步在排有成列木窗櫺的走廊，望著木窗外的點點綠意，也令人感到難得的愜意。

而位於新竹州廳左側的新竹市役所與斜對面的合同廳舍，前者現為市定古蹟，並轉型為新竹市美術館，關注並以當代藝術展覽為展出重點。後者是新竹市消防博物館，內部曾為了擺放現代消防設施而改建，因此未能被指定為古蹟，但從1937年便矗立至今的6層樓高鐘樓建築，仍是令每個遊客印象深刻。

下回來新竹，可別只跑城隍廟，新竹州廳周邊的古蹟群正等著旅客停下腳步，細細品味它們的古與今。

DATA

新竹州廳（現新竹市政府）：（03）521-6121，新竹市北區中正路120號

新竹市役所（現新竹市美術館）：（03）524-7218，新竹市東區中央路116號

新竹車站：（03）523-7441，新竹市東區中華路二段445號

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