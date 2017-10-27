台北國際旅展1650攤創新高 日本企業爭大餅

台北國際旅展（ITF）今天登場，超過60國，總計1650個攤位參展，為歷來之最，日本業者強力進駐搶食觀光大餅。（記者簡榮豐攝）

2017-10-27 20:10

〔記者吳柏緯／台北報導〕日本旅遊行程不但是國內旅遊業者的兵家必爭之地，包含東日本JR、西日本JR、近鐵、阪神集團等日本企業更是兵臨城下，在台北國際旅展（ITF）現場設攤，宣傳旅遊行程。

為期四天的台北國際旅展（ITF）今天登場，超過60個國共襄盛舉，現場有950個觀光單位，總計1650個攤位參展，為歷年之最。開幕第一天就湧入了74863人次，較去年同期成長1.79％。主辦單位樂觀表示，四天展期預計可吸引36萬人次進場，創造的觀光消費產值上看30億。

日本一直以來都是國人出國旅遊的首選之一，雄獅旅行社總經理游國珍分析，每十個出境的台灣旅客，平均會有3到4人的目的地是日本，由於存在這樣的市場現況，因此旅遊業這都會將日本視為重點市場。加上近年航班增加，航空公司可提供更多、更便宜的機票給旅行社，因此旅行社在規畫行程時，能再將團費用壓低。

易遊網公關林昭君表示，雖然一般認為冬季是旅遊業的淡季，但由於近年「出國滑雪」逐漸成為風潮，因此不少遊客選擇在冬天出遊，前往鄰近的日本滑雪，加上每6到8人即可成團，又會協助安排滑雪教練，因此日本滑雪團的詢問度甚至開團數都持續提升。

除了東北亞的日韓外，東南亞的泰國、菲律賓也是國人旅遊的最愛。泰國觀光局台北辦事處處長邱杰表示，今年推出「曼谷城市散步路線」，設計了6條不同的路線，帶領旅客走入曼谷當地的市場、住宅區與文化場所，透過不同的旅遊方式讓旅客認識真正的泰國文化。

菲律賓觀光部台灣分處則與資策會合作，打造VR體驗主題展，讓參觀民眾透過VR體驗菲律賓的自然環境，進而吸引民眾赴菲律賓旅遊。