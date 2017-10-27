消防人力不足 新北捕蜂捉蛇卻是火災4倍

新竹昇陽光電工廠今天中午發生火警，造成1名警消不治殉職。（記者廖雪茹翻攝）

2017-10-27 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今（27日）中午新竹昇陽光電工廠發生火警，其中新工消防分隊21歲警消林永軒在火場不幸殉職。時代力量立委徐永明在臉書呼籲行政院長賴清德，讓捕蜂捉蛇回歸專業。並指出消防人力嚴重不足、裝備不齊全兩點問題，盼政府能夠嚴肅面對避免憾事重演。

徐永明引述消防員權益促進會說法，消防人力嚴重不足、裝備不齊全，這兩點是讓消防員折損嚴重的元兇。他補充，去年度全台消防員火災出勤將近5萬件，而緊急救護更是上百萬次，但同時卻還要分散人力去做高達10萬件，卻不屬於消防業務的捕蜂捉蛇與動物救援。

據新北市政府消防局公布統計資料顯示，今年度處理火災統計發生數至今年9月為2206件，為民服務件數處理捕蜂、捉蛇等竟高達9337件，為處理火災發生的4倍多。

《關鍵評論網》報導，消防員工作權益促進會秘書長鄭雅菱表示，消防員承擔許多非本業的勤務，除了捕蜂捉蛇、抓貓抓狗（應為動物保護處業務）、颱風天還要為獨居老人送水（應屬社會局業務），甚至還有民眾家裡漏水、鑰匙掉了也要找消防局。業務內容繁雜、也不屬於法定勤務，都歸在「為民服務」的類別。

徐永明回應行政院長賴清德曾承諾，一週內要研擬捕蜂捉蛇回歸專業的計畫。徐永明認為，應重視消防人力、裝備與訓練上的問題。在哀悼同時更重要是著手解決問題。

相關連結請見：