係金A！這所國小好爽 秋假放16天

基隆市八堵國小今年轉型為公辦公營的實驗教育學校，圖為學生前往新北市淡水碼頭，進行戶外探索踏查。（記者俞肇福攝）

2017-10-27 19:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕係金A！基隆市八堵國小學童明天（28日）開始放「秋假」16天。

今年8月21開學，推動實驗教育公辦公營的八堵國小，實施1年4學期的新學制，八堵國小校長柴成瑋說，學校放「秋假」，放到11月12日，11月13日是第2學期的開學日；冬季開學日上課10週，1月26日第2學期結束，1月27日放寒假，放到2月25日。

春季開學日是2月26日，上到4月27日，4月28日放春假，放到5月9日；5月10日第4學期開學，上課到7月18日；7月19日放暑假，8月19日暑假結束。

創校66年的八堵國小，知名校友包括前行政院長江宜樺、前內政部長李逸洋等人，近年來因為少子化，全校學生數50人上下，瀕臨裁併校；實驗教育三法通過後，八堵國小老師與家長共同發起搶救八堵國小大作戰，推動學校轉型為實驗教育公辦公營的國小。

今年初，學校辦理招生說明會，吸引家長參與，小一新生入學還要抽籤決定，因為人數控管，來自新北市與台北市學生無法就讀；因為轉型推動實驗教育，全校學生數從50幾人增加到81人。

八堵國小家長會長高鈺淳表示，過去暑假長達2個月，時間太長，4學期制可以讓學生適度休息，親子之間感情培養，這是個新嘗試，也是好的開始。