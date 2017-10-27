瞎！彰化縣府公文出包 官印竟蓋「縣長卓伯源」

2017-10-27 19:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣長換人了？彰化縣北斗地政所近日辦理地籍圖重測，以掛號信寄發「彰化縣政府地藉重測土地標示變更結果通知書」，吳姓地主今天到郵局領掛號信，打開公文赫然發現，縣長用印蓋著斗大的「縣長卓伯源」，而不是現任縣長魏明谷，質疑是時光倒流嗎？還是縣府團隊螺絲鬆了！

吳姓地主說，今天早上他去埤頭郵局領取一封9月19號寄發的掛號信，回家打開公文赫然發現，縣長官印處竟是前任縣長卓伯源，當下覺得公文有寄錯嗎？還是時光倒流？最後打電話向北斗地政所反映，下午就派人來更換。

吳姓地主的妻子說，縣長都換快3年了，這些坐辦公室的，寄出前怎麼都不會再檢查一下，是在睡覺嗎？

北斗地政所主任林大猷說明，從9月27日起，北斗地政所接獲辦理5000筆地籍圖重測公告，上週四（19日）有3名土地所有權人到地政所合意更正資料，陳姓約雇人員要重新套印地籍資料時，誤拿到舊套印表格列印並寄出，今天下午得知錯誤後，已陸續派員收回、更換。

林大猷說，陳姓約雇人員任職2年多，過去業務並無重大違誤，但這次寄發公文書前卻未審查，犯下嚴重疏失，將依規定懲處，並考慮明年不再續聘。陳姓人員也跟同事表示很懊悔。

彰化縣政府地政處則說，重測調查人員疏忽拿到舊的套印紙，總共10張，已向當事人收回調換正本；爾後作業會請調查人員更加留意，並請各地政所將舊有表格用紙全部銷毁。