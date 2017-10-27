全國收容人賣商品 外役雞、女監綠豆椪吸睛

2017-10-27 21:36

［記者黃旭磊／高雄報導］全國51所矯正機關展售萬件自營商品，外役監放養雞、女監綠豆椪及台北看守所自製蛋黃酥，民眾直呼收容人真是「臥虎藏龍」。

法務部矯正機關106年度文創藝文及商品聯合展示（售）會，今天（27日）下午於新光三越百貨左營店10樓會館開幕，矯正署長黃俊棠、高雄市副市長許銘春於東成技能訓練所玩彈珠檯，讚賞收容人創意，屏東監獄收容人則表演仿川劇變臉。

各地區矯正機關推出「一監一特色」商品，民眾驚喜連連直呼矯正出品、臥虎藏龍，其中，台南明德外役監由收容人到山區放養1萬8000多隻山雞，每批3000隻售價比業界便宜，需預定才有貨，而台北看守所收容人製作鳳梨酥及蛋黃酥，中秋節期間業績上百萬元。

黃俊棠表示，今年活動主軸為「創藝飛揚 翻轉人生」，冀望收容人研發矯正文創商品，並鼓勵有市場性，希望大眾感受到改變決心，「不吝給予鼓勵掌聲。」

明德外役監教化科長王任遠說，明德黃金雞在台南山上區放養，由收容人照護10個月，不用抗生素，成熟後送到合格電宰廠，「比外面便宜又好吃，一年有近900萬元業績。」

展場同步舉辦「全國文化創意產品設計比賽」，各矯正機關送出131件優秀作品，嚴選 70件作品，其中屏東監獄書畫班集體手繪全國矯正機關位置圖，畫幅壯觀相當吸睛。