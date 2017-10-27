划獨木舟、坐遊艇 65名身障朋友暢遊大鵬灣

2017-10-27 19:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「我也做得到！」屏東縣府響應國際身障者日，今天下午邀請全台65名身障朋友到大鵬灣國家風景區體驗手搖車、划獨木舟，還搭上遊艇遨遊大海。而曾背氣瓶下海潛水、小兒麻痺的黃精智是工作人員，事前場勘她一手包辦，黃精智說，不服輸，想證明自己也可以享受大海的休閒活動。

「2017浪跡大鵬灣─暢行無礙水陸共遊活動」今天登場，周姓身障朋友開心大喊，「屏東的天空與海，真的好藍、好美！」也有人原本非常怕水，仍硬著頭皮坐上獨木舟，享受海岸輕風後全身放鬆，更有搭上遊艇的身障朋友直說，「這是電影才有的畫面」，能出門吹風曬太陽，真的非常開心。

小兒麻痺不良於行的黃精智，3年前開始接觸手搖車，憑著不服輸的精神，和同好一起成功環島，連北宜公路都騎過，難度非常高。她回想當時在路上接受民眾的歡呼，懷念至今，也讓她更堅定要多多走出戶外，加上許多人鼓勵她把經驗傳承下去，自己也想再度證明自己，黃精智2年前開始嘗試水肺潛水，在同梯同學及教練的幫忙下，她也成功拿到開放水域的潛水證照。

「無法選擇出身，卻能決定未來！」屏東縣長潘孟安勉勵參加這次活動的身障朋友，還透露，去年墾丁浮潛活動後，有身心障礙朋友跟他說，「從來不知道海水是鹹是甜」，讓他非常心庝，今年舉辦更多元的獨木舟和遊艇，還有參加墾丁浮潛的身障者特別寄信給他說，「體驗過大自然的美好，找回重新奮起的動力，為了重回海洋，將努力保持健康」，讓他大受感動。

潘孟安也大讚，大鵬灣從碼頭到自行車道，全部都有無障礙設施，歡迎全台身障朋友來屏東大鵬灣放心遊玩。

屏東縣身心障礙人數有5萬多人，縣府為鼓勵身心障礙朋友走出戶外，旅遊復康巴士日前從50台添購至77台，也推出博愛（陪伴）卡、身障朋友友善餐廳App，大型活動更配有手語翻譯員，也在大鵬灣的單車館放置手搖車，免費讓身障者使用，身障朋友和家人出遊都能減去負擔，挑戰生命的無限可能。

縣府社會處說，12月3日是「國際身心障礙者日」，「2017浪跡大鵬灣─暢行無礙水陸共遊活動」是屏東縣國際身障日系列活動的首場，陸續還有11月9日的「圓缺之間影展」，及11月18日在屏東演藝廳前廣場的「人生變奏曲音樂會」，藉由不同活動讓社會大眾多了解身障朋友，建構友善的屏東，爭取全民一同行動與支持。