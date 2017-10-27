悠遊卡分攤6500萬會議 高捷：是柯P親自主持的

2017-10-27 18:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕悠遊卡於高雄捷運設置加值機一事，最近鬧得沸沸揚揚，高捷公司今天下午首度召開記者會，公開說明協議過程，指104年7月的分攤成本會議，還是柯P親自主持的，悠遊卡遲不支付的2000萬元，其實是高捷先墊付的。

高捷公司也強調，輕軌將於11月1日起正式收費，明年2月底前使用一卡通、遠鑫卡等電子票證，一律優惠價10元，但悠遊卡迄今仍未繳交2000萬元加值機費用，已趕不上上線作業時間，因此確定悠遊卡無法於11月1日在輕軌使用。

高捷公司今天出示兩項會議紀錄，強調悠遊卡公司分攤高雄捷運全閘門開通、加值機等相關費用6500萬元的會議，是104年7月19日在台北市政府召開，由台北市長柯文哲主持。

高捷公司總經理賀新說，高捷開通全閘門及建置加值機的費用分攤比例、金額，是照104年7月19日的會議執行，沒有改變，這場會議由柯文哲主持，包括當時悠遊卡董事長戴季全、副總林季良、高捷董事長郝建生、總經理陳瑞騰都有出席。

賀新強調，該會議決定高捷多卡通的建置費用，是以發包後的實際數額為計算基準，高捷也承諾將自行吸收部分建置費用成本；有關高捷建置成本分攤，暫以金管會所公布的各票證公司發卡量為計算基準，高捷多卡通系統維護費用，應以票證實際使用量為計算基準，悠遊卡同意得視情形先行預付，嗣後多退少補。

賀新說，高捷多卡通相關建置費2億元，交通部補助8000萬元，不足的1億2000萬元，由悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡分攤，按104年會議結論，悠遊卡應分攤6500萬元。

至於105年2月25日的會議，由當時悠遊卡控股公司董事長賀陳旦主持，會中同意悠遊卡分兩階段支付分攤費用，先付4500萬元，至於2000萬元加值設修備的費用，暫由高捷支付，再視旅客反應、悠遊卡使用率等情形，歸墊高捷。

賀新說，輕軌投標前已向票證公司說明上線條件，且必須於高雄捷運車站內，提供自助及人工加值功能，悠遊卡繳了36萬元權利金，可見了解這些條件，高捷請悠遊卡公司依承諾歸墊2000萬元，悠遊卡卻遲遲不願支付。