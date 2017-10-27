國際旅展登場 旅遊達人教你挑好康不踩雷！

2017-10-27 18:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕觀光旅遊業年度最大盛事、台北國際旅展今天起在世貿展開，為避免趁興而去，買錯產品花錯錢，遊程規劃達人、龍華科技大學觀光休閒系老師鍾涓涓提醒民眾，旅展商品雖然有極大優惠，民眾撿好康，務必要注意相關業者是否加入品保協會，有無銀行履約保證等，省錢也要維持高品質旅遊才是王道。

曾經在旅遊業服務的鍾涓涓指出，走進國際旅展，旅行社業者、航空業旅館業、民宿業及遊樂業者攤位五花八門、商品琳瑯滿目，全部都說是好康優惠，令一般民眾看花眼睛。

鍾涓涓建議，民眾逛旅展前要先做功課和規劃，預定年底及明年的出遊行程，逛旅展鎖定目標選購，就能省下荷包出門旅遊，未嚐不是小確幸。

她觀察到近幾年陸客來台人數下滑，因此今年許多旅行社業者與航空業者加碼搶攻台灣人出國旅遊商機，推出讓人不敢置信的超低價，如國內最大旅行社業者，就推出多款萬元有找的超值行程，如韓國愛寶冰雪雙樂園5日現省5000元、釜山5日9999元、新加坡3日8999元起、上海迪士尼自由行4日未稅價8888元，都值得考慮。

若是民眾嫌逛旅展人擠人麻煩，線上旅遊展也可精挑細選，某網路旅行社標榜「把日本當國內玩」，開出旅展限定、日本東北賞楓自由行4天，未稅價最低不到6千元的優惠，冬季越來越夯的日本滑雪行程，價格以往都在3萬元以上，網路旅行社推出日本東北、長野、北海道等地滑雪行程，最低24500元超低價，可以參考。

鍾涓涓說，民眾逛旅展撿好康，最怕因為不懂而踩到地雷，她提醒在旅展購買任何商品，一定要注意旅行社有加入品保協會、商品有銀行履約保證、會場舉牌攬客業者是否有設攤位、價格是否含稅，機票去回程時間、航空公司以及票價說明，了解自己時間能否真的配合，也避免售後糾紛。

還有旅展業者推出的旅遊行程破盤價，大多是「自由行（機票+住宿）」，必須要看清價格是否含稅金及服務費，才能兼顧安全及旅遊品質，避免衍生消費爭議。