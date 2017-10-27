「發票鬼」降臨 師生街頭踩街募發票捐創世

維多利亞中小學師生打扮成「發票鬼」在虎尾街頭踩街並募集發票和零錢。（記者廖淑玲攝）

2017-10-27 17:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「虎怕虎、發票鬼出沒」，維多利亞中小學70餘名師生今天打扮成「發票鬼」在虎尾街頭踩街並募集發票和零錢，全數捐贈創世基金會，邀請民眾發揮愛心幫助植物人安養。

創世自民國82年開始募集發票，自從電子發票推行後，發票募集量連年下滑，維多利亞中小學師生得知後，特地在感恩節前的今天，挖空心思打扮成發票鬼造型在虎尾街頭踩街，勸募社區民眾及商家的愛心發票和零錢。

同學們扮成可愛活潑的「發票鬼」，熱情呼喊口號，吸引往來民眾注目還踴躍捐出發票，維多利亞中小學副董李佳芬指出，希望透過人文關懷的生命教育，激發孩子的熱情，鼓勵大家勇於參與公益和付出；副校長林朱蚶也陪著孩子從虎尾圓環徒步到雲林布袋戲館，大伙兒高舉創世電子發票愛心碼「919」的牌子，大力宣導捐發票救救植物人，還有店家主動拿糖果請孩子，氣氛熱絡，頓時讓虎尾街頭熱鬧不少。

創世斗六院院長張曉蓉表示，31年來創世秉持「救一個植物人，就是救一個家庭」的理念，積極推動「在地安養」及「到植物人宅」的雙軌服務，感謝維多利亞師生的協助，尤其歡迎大家加入街頭募發票或義工行列，愛心專線05-5377855。