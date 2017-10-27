因應高齡失智問題 南庄竹南成立日照據點

2017-10-27 18:10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗因應高齡社會，日照中心陸續成立。今早南庄鄉內成立首座失智社區服務據點，未來每週一至五皆有為恭醫院醫護人員駐點，提供失智老人關懷服務，並到府進行專業醫療診斷，可提早發現失智現象，給予治療防止惡化；另外，竹南鎮也於今日由苗栗縣家族照顧協會成立失智社區服務據點，提供有失智照顧困擾的家庭專業建議及服務。

人口老化及失智症攀升已是台灣迫切問題，苗栗縣目前約有8萬4千多名銀髮族，其中有失智問題的約有八千多人。因應政府推動長照2.0政策，社區的日照關懷據點也陸續成立，目前在苗市、竹南、南庄、頭屋、三灣等5地設有據點，預計至年底前也將在後龍成立第6個據點，服務更多有需要的家庭。

南庄首座失智社區服務據點昨舉辦揭牌典禮，為恭醫院副院長黃照表示，透過據點的成立，由院方每週一至五早上由醫護人員到現場，並派專車接送長者們，同時提供醫療診斷、健康體操等服務，協助他們自理生活，減緩老化，也給予照護者專業建議，另也會派員下鄉巡迴訪視長輩，一旦發現失智前兆也可以及早給予治療或資源轉介。

南庄鄉長賴盛為也表示，南庄人口老化趨勢明顯，阿公、阿婆長期缺乏活動照護，以至於有些人4、50歲時就出現失智前兆，期盼照護據點的成立，得以給予鄉內九個村的長輩立即協助。

竹南失智社區服務據點也在昨早成立，苗栗縣家族照顧協會理事長黃瓊玉期盼透過此空間，一方面可安排課程或健檢等，提供20名長者約半天的日照服務，同時也讓照護者有喘息的空間，並給予專業諮詢。未來協會希望在社區招募更多退休人士擔任志工，除了補足人力，也提供社區居民互助管道。