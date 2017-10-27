為10萬罰金 台化與彰縣府槓到底 這次赢了！

台化外觀。（記者張聰秋攝）

2017-10-27 17:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣化學纖維股份有限公司（台化）前年因違反空氣污染防制法被彰化縣環保局稽查裁罰10萬元，台化向環保署提訴願被駁回，接著對彰化縣府提行政訴訟，去年9月遭彰化地院駁回，台化不服上訴，台中高等行政法院今年初發回地院更審，今天彰化地院判台化勝訴，縣府必須撤銷原處分，並給付台化10萬元（原罰金）。對今天的判決，縣府環保局長江培根表示，在收到判決書再決定是否上訴。

彰化縣環保局104年6月3日赴台化稽查固定污染源鍋爐氣電共生程序「M22」採用防治設備的排放管「PM01」採樣進行粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物等檢測，測得廢棄處理量為7603.59N/min，是操作許可證載明用量的124.8%，已超過法定10%容許差值，依違反空氣污染防制法開罰10萬元，台化不服提起訴願被駁回，再提行政訴訟，結果敗訴，台化上訴到台中高等行政法院，結果發回更審。

今天判決大逆轉，院方判台化勝訴。院方認為，環保局所指的排放氣量7603.59N/min，但應該扣掉防制空污設備中為了脫硫而注入的氣體，其次燒煤會產生水氣，水氣也應該扣掉。所以整體的廢棄排放量，應是是排放口的總煙氣量該算應為，7603.59N/min減煙煤中含有的水氣1119.25N/min減額外加注的氣體91.738N/min，所得為6392.6N/min，此即為廢氣的處理量，其值並未超過標準容許6701.2N/min。

法官強調，原處分顯有違誤，原告請求撤銷原處分，為有理由，應予准許。