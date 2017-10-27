RCA案》毒害台灣 廠內外仍有13口井氯乙烯超標

RCA工廠位於桃園省道台一線旁，面積7.2公頃，污染整治面積則擴大到地下水下游管制區，總面積達50公頃。（記者謝武雄攝）

2017-10-27 17:10

〔記者謝武雄／桃園報導〕我國史上最大工殤事件的RCA（美國無線電公司）案，今天下午二審宣判RCA等4家公司須連帶賠486人，金額增加到7億1840萬元。RCA工廠位於桃園省道台一線旁，面積7.2公頃，83年間被揭發傾倒有機廢料污染土壤及地下水，經整治後，目前廠內外仍有13口監測井氯乙烯超標。

環保署擔心污染會隨地下水蔓延，核定整治範圍為50公頃，當初RCA污染物是四氯乙烯、三氯乙烯，經整治後，廠內、外只剩衍生物氯乙烯，目前廠內51口井之中，仍有12口井超標，而廠外51口井，只有1口井超標，這次整治屬於第三次展延，到明年4月截止，屆時如果仍未整治完畢，將會申請第4次展延。

桃園市環保局說，RCA已經被法國湯姆笙公司合併，目前廠內、外整治由法國湯姆笙公司負責，整治計畫於97年核定，整治範圍除了廠內7.2公頃土地，還擴大到地下水下游管制區，總面積達50公頃，其中，氯乙烯含量不得超過0.02PPM，廠外超標1.8倍，至於廠內超標，今年3月報告是超標2到5倍，9月份則出現單一口井超標15倍情況。

環保局說，氯乙烯整治主要是採取微生物防治，目前出現延滯情形，如果明年4月前仍未整治完畢，湯姆笙可能會申請第4次展延。