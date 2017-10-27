衛生紙丟馬桶！ 環署成立「達聞吸媽媽」訪調團宣導

環保署今天上午公布形象廣告，以復古電玩「小精靈」為創作概念，將主角改為馬桶，路上可以吃的光點則改成「大便」和「衛生紙」。（記者吳柏緯攝）

2017-10-27 16:51

〔記者吳柏緯／台北報導〕為改善廁所環境與如廁文化，環保署於今年7月起推動「如廁後衛生紙丟馬桶」，今天上午進一步公布形象廣告，透過電玩遊戲的意象，宣導政策。環保署環管處長袁紹英進一步表示，明年起將展開公廁補助計畫，舊馬桶更新每座補助最高30萬元，建置新馬桶每座補助最高100萬元，補助計畫為期5年，初步希望在明年達到1000座「不溼、不臭、不髒」優良公廁。

環保署今天上午公佈「翻轉如廁文化 請將衛生紙丟馬桶」形象廣告，以復古電玩「小精靈」為創作概念，將主角改為馬桶，路上可以吃的光點則改成「大便」和「衛生紙」。透過小馬桶將衛生紙及大便吃掉，維護迷宮乾淨，

環保署長李應元說明，推動衛生紙丟馬桶政策必須建立民眾習慣，目前常見造成馬桶或管線的堵塞問題在於異物，或是一次丟入大量衛生紙的不正常使用行為。為了宣達政策並改善觀念，因此決定以廣告動畫的方式與民眾溝通，希望擴大推廣宣導效果。

除了廣告之外，環保署並在全台號召志工，成立公廁環境訪查團「達聞吸媽媽」，以「公廁達人、聞的不臭、自由呼吸」為理念，盼透過訪查提升公廁衛生。

袁紹英表示，目前全台5萬座公廁中有約8成，已在廁所貼上「衛生紙丟馬桶」的相關宣導標語，而「達聞吸媽媽」訪查團也已稽查全台約500座公廁，透過宣導與走動式訪查，確保公廁環境整潔。