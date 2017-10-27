阮志軍服裝秀，引領原民服飾風潮。（記者邱芷柔攝）

2017-10-27 17:12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被譽為「排灣族吳季剛」的阮志軍，今天在屏美術館進行了一場別開生面的服裝秀，有別於琉璃珠、圖騰等原住民服飾的刻板印象，阮志軍巧妙的運用布料、剪裁，將部落元素融入現代感十足的服飾中，在時尚氛圍下展現傳統文化工藝底蘊和內涵。

74年次的阮志軍，大學讀服裝設計，9年前回到故鄉屏東獅子鄉成立「巴魯祖孥工藝坊」，在部落中進行田調，蒐集傳統服飾、圖騰，並將傳統及時尚服裝融合設計，受到許多族人甚至是漢人顧客喜愛。

阮志軍服裝秀以2018年輕裝系列為主，利用展場動線，搭配屏東歌手戴曉君現場演唱，讓現場觀眾能夠近距離觀賞隨著模特兒步伐擺動的服飾，營造出歐美伸展台氛圍。

阮志軍說，他希望原住民服飾跳脫「民族風」框架，2018年輕裝系列主要從排灣魯凱傳統單品「背心」出發，以最接近傳統的版型加入流行的元素，透過剪裁、布料特性融入原住民圖騰特色，讓原住民服裝也能充滿時尚感，不再那麼有距離。

服裝秀上總共發表了27套服裝，屏縣文化處長吳錦發、原民處長伍麗華等人也穿上阮志軍的設計亮相，文化處表示，這是屏東美術館首次以原住民服飾為主題推出展覽，也是屏東縣市及原鄉首度跨域合作，阮志軍的「Samiyang，讓針線慢慢說」於屏東美術館202展覽室展出至10月29日，內容除了魯凱及排灣盛裝、珍貴服飾、頭飾及配件，還能從中看見原民服飾的變化發展。

文化處長吳錦發（左）、原民處長伍麗華（右）也穿上阮志軍設計的服飾亮相。（記者邱芷柔攝）

有別於琉璃珠、圖騰等原住民服飾的刻板印象，阮志軍（中）巧妙的運用布料、剪裁，將部落元素融入現代服飾中。（記者邱芷柔攝）