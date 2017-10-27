大甲、大安自來水延管 漏網住戶陳情

2017-10-27 17:22

〔記者張軒哲／台中報導〕為了加速偏鄉自來水普及，台中市政府經發局27日在大甲區德化里，舉行延管路面刨舖回填工程動工暨大甲區和大安區無自來水延管成果說明會。不過，也有幾名住在大甲橫圳街附近住戶向市議員陳情說，他們申裝自來水遭到拒絕。

近3年來，台中市政府、水利署及中科管理局斥資6億5000多萬元，加速大甲區與大安區無自來水地區延管工程，將大安區自來水普及率由45.16％提高至近80％。市議員吳敏濟說，呼籲中央前瞻基礎建設基金優先用於提高自來水普及率。

經發局公用事業科長鍾偉政說，104年起至今年，已經在無自來水地區舖設93公里自來水管，平均每戶成本超過50萬元。完工之後，大甲區受益532戶，自來水普及率從86.68％提高到89.01％；大安區1014戶，由45.16％提高到近80％。目前大安區只剩下南庄與福興兩里還沒有來自水管線，已在籌備當中。

經發局副局長李逸安說，自來水延管工程刨舖工程品質十分講究，路修費比埋管費還貴，市府要負擔過半的工程費，目前全市自來水普及率已達95.6％。

但有幾名延管工程的漏網住戶向吳敏濟陳情，他們住在大甲橫圳街附近，距離自來水管100多公尺遠，申裝自來水遭到拒絕。吳敏濟當場要求經發局再接再勵，解決偏遠及漏網的零星住戶無自來水可用的問題。

另外，后里甲后路面下陷嚴重，市議員陳本添邀相關單位會勘，尋求改善之道。