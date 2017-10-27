RCA案》毒害台灣難回復 催生土污法「規定污染標準」

RCA污染求償案27日宣判，律師團、RCA自救會成員集結高院大樓門口，隨後入內聆聽宣判。（記者簡榮豐攝）

2017-10-27 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕民國83年爆出RCA（美國無線電公司）案，導致土壤及地下水嚴重污染，造成員工陸續罹癌、生病，已逾216人死亡。由於當年發生RCA案，促使我國催生「土壤及地下水污染整治法」（土污法）。

1994年6月1日，時任立法委員、前行政院環境保護署（環保署）署長趙少康召開記者會，舉發RCA桃園廠長期挖井傾倒有機溶劑等有毒廢料，導致廠區之土壤及地下水遭受嚴重污染。

RCA廠址坐落在桃園市桃園區、八德區交界，面積7.2公頃，在93年被公告為地下水污染整治場址，周邊50公頃範圍都列為地下水污染管制區。由於當時法規不完備，專家、學者僅能參考美國規定，要求RCA進行污染調查及整治。

RCA影響之廣泛，當時在輿論的撻伐中，立法院在89年三讀通過的「土壤及地下水污染整治法」，明確規範土壤、地下水的污染標準。

法案中，清楚規定污染行為者必須負起全部的整治責任，若故意污染土壤或地下水，導致成為污染控制場址或整治場址者，可處1年以上、5年以下有期徒刑，因此致人於死者甚至可處無期徒刑，另監督單位也有責任。

此外，污染整治中的土地不可轉移，避免不知情的民眾二度受害。