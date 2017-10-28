蝦鬆吃膩換一味 大廚教做「金盞海鮮鬆」

2017-10-28 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕食慾之秋，有別於夏天的口味清爽，天氣變涼總會想吃些濃郁點的食物。台北國賓大飯店行政總主廚林建龍為讀者示範的「金盞海鮮鬆」料理，由多種海鮮與蔬菜組合而成，搭配酥脆的金盞外皮，每一口都能有不同層次的驚喜，讓你在家也能跟著製作美味飯店料理。

金盞海鮮鬆

食材：
干貝丁75g、蝦仁丁60g、蟹肉丁60g、筍粒40g、豆薯塊40g、青豆仁50g、香菇丁40g、紅蔥頭末10g、蒜末10g、香菜末10g、芹菜末10g、干貝絲10g、蛋白60g、鮮奶60ml、燒賣皮6片

調味料：
XO醬10g、紹興酒5ml、糖適量、鹽適量

1.將鮮奶與蛋白攪拌均勻，熱油鍋後炸蛋白，待成形起鍋備用。

2.將干貝丁、蝦仁丁、蟹肉丁、筍粒、青豆仁、豆薯塊分別汆燙10秒左右，起鍋備用。

3.將蒜末、紅蔥頭末與調味料爆香後，加入燙過的食材與香菇丁、香菜末與芹菜末拌炒，再加入炸好的蛋白拌炒後起鍋備用。

4.燒賣皮以蛋塔模型塑形後，油炸成酥脆狀起鍋，再將所有炒料填入，頂部撒上干貝絲即完成。

TIPS：蛋塔模型至烘焙材料行或材料行可以購得，若覺得炸燒賣皮繁瑣，可使用生菜片替代。

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  • 「金盞海鮮鬆」由多種海鮮與時蔬組合而成，搭配酥脆的金盞外皮，一層層口感層次奇妙且豐富，每口都藏有不同的驚喜。（記者陳宇睿攝）

    「金盞海鮮鬆」由多種海鮮與時蔬組合而成，搭配酥脆的金盞外皮，一層層口感層次奇妙且豐富，每口都藏有不同的驚喜。（記者陳宇睿攝）

  • 台北國賓大飯店行政總主廚林建龍入行超過30年，擅長粵菜料理，以精湛細膩的廚藝技巧、百變的創意思維，讓粵菜呈現多元的風貌。（記者陳宇睿攝）

    台北國賓大飯店行政總主廚林建龍入行超過30年，擅長粵菜料理，以精湛細膩的廚藝技巧、百變的創意思維，讓粵菜呈現多元的風貌。（記者陳宇睿攝）

  • 2017/10/28週六「生活週報」

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