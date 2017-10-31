環保青年南漂 不一樣的咖啡館邀客慢活

2017-10-31 08:30

〔記者許麗娟／屏東報導〕屏東萬巒泗溝水的客家伙房裡，藏著一間取名「青㵘（ㄇㄢˋ）自作所」的有趣小店，是南漂青年Peggy與廖大錦逢一郎（後簡稱大錦）招待訪客的慢空間，「青㵘」在客語的諧音為很慢之意，有著濃厚而緩慢步調的鄉間閒情，又能藉著食物勾起與在地的連結。

走進青㵘自作所，目光輕易就被裡頭的任何家具、擺飾吸引，和他們的生活哲學一樣，所有的東西都可以再被利用，所以回收來的缺腳、破損的椅子，經過修繕、補上布料，就成了絕無僅有的座椅。

大錦和Peggy，是一對力行環保生活的青年，同時也是潮服「農麗」與環保家具「Upcycle1」的創辦人，用「一路向南」來形容他們倆人特別貼切。原名為廖錦逢的大錦，即使生長在台北，卻對屏東內埔客庄的阿婆（客家人對阿嬤的稱呼）家念念不忘，他從攝影師到設計藝術家，再到自創品牌，曾南遷至台南，最後，選擇回到屏東，尋根是他不斷在做的事，所以身為長孫的他，沿用400多年前，祖先以一郎、二郎命名的傳統，把名字正式改成廖大錦逢一郎。

一直和大錦是工作與生活好夥伴的Peggy，因緣際會下，曾參加青年返鄉計畫學習種植及推廣可可，一年半後計畫結束，Peggy喜愛上萬巒，於是在當地人的協助下，租了這座伙房的一小間，用在台南學習的烘焙，與在地食材做結合。

如果說這裡的餐點以披薩、甜點和咖啡為主，可能沒人會覺得有什麼特別，但當客家小炒、醃醬做成披薩口味就有意思了，大錦的阿婆過去在市場擺攤賣自製的客家醃醬，也是他對阿婆與客庄最深刻的滋味，所以他們也自製鳳梨醬、醃檸檬等，經過Peggy的巧手將這些做成客家味點心，讓客人來到這裡，透過食物能與客庄做連結，店裡不定期也會舉辦活動，像是生活修繕，將國外流行的「修理咖啡館」理念帶入店中，讓生活物品能藉著大家的力量，經修理後再延續它的生命力。

青㵘自作所：0917-511-281，屏東縣萬巒鄉泗溝村永平路46號