北市抽驗美耐皿餐具 中國製筷子驗出甲醛

2017-10-27 15:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕家中有美耐皿產品多留意，台北市衛生局到量販店、餐具販售商店、五金百貨商店抽驗30件美耐皿食品容器具，今公布抽驗結果，其中1件美耐皿筷子檢出甲醛及高錳酸鉀消耗量超量不合規定，衛生局表示，已要求業者下架不得販售，並要求限期改善，屆期未改正，可依「食品安全衛生管理法」開罰3萬至300萬元。

衛生局辦理美耐皿餐具檢驗專案，包括餐盤、碗、杯子、筷子、湯匙等，檢驗項目為材質試驗（重金屬鉛及鎘）、溶出試驗（高錳酸鉀消耗量、塑化劑6項、蒸發殘渣（4%醋酸）、甲醛、酚、三聚氰胺含量），結果1件產地為中國地餐具「美耐皿筷（10雙入）（製造日期2013.12.20）」檢出甲醛8 ppm（標準：陰性）、高錳酸鉀消耗量21.4 ppm（標準：10 ppm以下），不符規定。

衛生局指出，經查來源為新北市業者，已移請轄管衛生局進行查處。經調查確認違規後，檢出甲醛及高錳酸鉀消耗量不符規定者，依違反食品安全衛生管理法第17條「食品器具容器包裝衛生標準」規定，命限期改正，屆期仍未改正，可處3萬至300萬元罰鍰。

衛生局說，甲醛被應用於生產塑膠的原料，不可添加於食品中，但部分食物具有天然甲醛含量，透過吸入、飲食或皮膚接觸等進入體內，暴露過多會造成劇痛、嘔吐、腹瀉等身體上刺激，一旦被吸收，即透過身體迅速分解，經由尿液與呼吸道排出體外。

衛生局呼籲民眾，購買食品容器具或包裝時，應注意產品標示內容，選購標示完整之產品，並依標示說明正確使用，避免以美耐皿餐具盛裝過熱或酸性食品、不能微波加熱，且使用海綿擦洗替代菜瓜布，以免留下刮痕而造成細菌孳生、變色，若有刮痕、霧化、缺口、破裂即不應再使用。