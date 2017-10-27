來車城省車程 健保發卡添新點

本島最南健保領卡點，屏東車城正式設點。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-27 15:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣車城鄉有著名的海生館、福安宮、四重溪溫泉等景點，每年造訪的遊客達數十萬人，民眾或遊客若不慎遺失了健保卡，緊急用卡時，必須花一小時以上車程到屏東或東港補發，健保署高屏業務組今天正式在車城設點，未來恆春半島各鄉鎮居民，到車城鄉公所7分鐘就能領到新卡。

健保署「在地製卡」據點，繼日前延伸到春日鄉，終於進入屏南恆春半島區域，車城鄉公所利用九九重陽敬老活動，向當地老人家宣布這項好消息，健保署高屏業務組特別到場說明，希望這項服務縮短城鄉服務差距，「到車城就能節省車程。」

車城鄉長張春桂表示，早期曾在基層參與健保業務，對健保相關事務嫻熟，得知有機會「在地製卡」，立刻向健保署高屏業務組爭取設點服務，未來「車城換卡免車程」服務啟動，在車城鄰近的恆春、滿州、獅子、牡丹約5萬居民，以及有緊急需要旅客，只要來到鄉公所，7分鐘就可以輕鬆領到新卡。

健保署高屏業務組指出，除了到各鄰近據點申辦，目前健保署有提供網路申請預約現場領卡，民眾上健保署網站，進入網路櫃檯的申辦健保卡櫃檯，也能快速又方便的預約到鄰近製卡點領取，在全台灣各地不慎遺失健保卡都不用擔心。