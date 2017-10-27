瑞士名指揮家為宜蘭作育「音」才 獲頒榮譽市民

2017-10-27 15:40

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕瑞士知名指揮家密吉爾．羅徹特，為宜蘭作育無數音樂人才，曾任當代樂坊指揮，為蘭陽戲劇團編舞，並以宜蘭故事為主軸，創作舞劇「葛瑪蘭公主」，貢獻良多，今獲宜蘭市公所頒贈「榮譽市民」的頭銜，是首位外籍人士獲此殊榮，昔日師生也登台致贈紀念品、宜蘭名產表達感謝。

86歲的密吉爾．羅徹特，是瑞士知名的指揮家、作曲家，更是名中西合璧的音樂家，出身西方國家的他，除了西方古典音樂專長，國樂也難不倒他，民國81年他來到宜蘭，指導蘭陽戲劇團、蘭陽舞蹈團，及光復國小、復興國中國樂隊，還為宜蘭創作「葛瑪蘭公主」、「聽花人舞劇音樂」、「歌仔戲七字調」、「道教合唱音樂」及「蘭陽頌雙小提琴與國樂」等無數樂曲，為宜蘭作育無數音樂人才，貢獻良多。

宜蘭市公所今在宜蘭演藝廳，致贈榮譽市民市鑰、獎狀，表彰密吉爾．羅徹特的貢獻，是市內第3名榮譽市民，更是首位外籍人士獲此殊榮，昔日所指導的當代樂坊、蘭陽舞蹈團和蘭陽戲劇團師生，也都分別致贈宜蘭名產、紀念品給他，表達感謝之意。

密吉爾．羅徹特說，在宜蘭遇到所有的人事物，是他人生的全部，雖然他出身在瑞士，但待在宜蘭所有的美好時光，讓他感覺自己屬於這塊土地，很高興能有機會做些事情。

當代樂坊執行長李建興表示，羅徹特剛到宜蘭期間還沒有演藝廳，也沒有其他專業表演空間，且宜蘭許多音樂學子都需到台北上課，能有國際知名指揮願意到宜蘭來任教實屬不易，他為宜蘭奠定紮實的音樂根基。

宜蘭市長江聰淵表示，羅徹特為宜蘭的貢獻足為大家表率，此次更特地為「2017丟丟銅蘭城國際音樂節」閉幕，創作「牽手寰宇．歌頌新世界」，此曲以各國民謠組成，將各國不同的樂器、不同的音律融合在一起，是難得一見的演出，並由羅徹特親自指揮，市公所藉這機會頒發象徵宜蘭市榮譽市民的市鑰給他，除了感謝他，也希望他繼續在海外為宜蘭發聲。