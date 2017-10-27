熱食暖胃更暖心！ 胖卡納北市救災行列

胖卡協會秘書長林成達表示，胖卡可提供的熱食選擇多元，從烤香腸到披薩都有。（記者沈佩瑤攝）

2017-10-27 15:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕提升救災能量，台北市社會局上午與胖卡協會簽署合作備忘錄，未來災區哪裡有熱食需求，行動餐車就開到哪，提供救難人員、災民熱食。社會局長許立民表示，過去訂購便當，第一線救災人員不見得有時間吃，而災民一直吃便當也不是辦法，胖卡機動性高，有助強化救災後勤，未來也不排除結合社會局現有資源，到各據點巡迴，相關費用將會從救災基金中支應。

台北市副市長鄧家基上午主持社會局與胖卡協會「災害熱食供應支援合作備忘錄簽署儀式記者會」，他致詞時指出，單靠政府的力量，救災會相當吃力，有民間無窮力量的加入，不僅前線的救難工作，後勤的資源供給，都帶給市府很大的幫忙。

北市消防局副局長許景盛說明，救災分3區，熱區只有救災人員能進入，第二區暖區則為勘災長官等，冷區則是記者等其他人員，後勤通常設立在外圍地區，胖卡進駐後勤區，不會影響救災。

胖卡協會秘書長林成達表示，目前協會共有200多台胖卡，而全台灣有2000多台胖卡，若有需要都可協調支援，可提供的熱食選擇多元，從烤香腸到披薩都有，和市府簽訂合作備忘錄後，相信能結合更多資源協助救災。