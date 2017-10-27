二水跑水節下週登場 南非人穿簑衣暖身

2017-10-27 14:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「2017二水國際跑水節」即將在11月4、5日登場，主辦單位結合馬拉松活動，廣邀國際友人參加，今天縣府舉行活動暖身，現場來了數10名國際交換學生，會場有如國際嘉年華會般，更有「阿兜ㄚ」身穿簑衣，讓人不禁聯想，主辦單位是否破天荒推出「國際簑衣人（引水人）」？

一名地方人士說，「引水人」身穿簑衣，在整個跑水儀式走在最前頭，地位何等重要，這不能開玩笑，引水人是儀式的靈魂人物，依過去的習俗，如果有人想博取好運，須經「河神」的允許下才能擔任；2008年發生引水人簑衣被香火苗引燃著火的意外，當時擔任文化局長的林田富立即披上另一件簑衣「下水」，開啟「官員」當引水人的先例，神奇的是林田富後來官運亨通，一直做到副縣長，一直到現在引水人固定由文化局長擔任。

該名人士說，如果由「阿兜ㄚ」當引水人，這是壞了規矩，畢竟這是本地的習俗，不能開玩笑。

不過，主辦單位鄭重澄清，11月4日圳頭祭及下水當天都是由文化局長陳文彬擔任，今天是因為活動宣傳，國外友人覺得很新鮮，披上簑衣而已。

今天穿著簑衣的Jonathan來自南非，他説，對跑水儀式感興趣，他知道簑衣就是古代農人的雨衣。

陳文彬說，八堡圳的跑水，對彰化縣意義非凡，再過5年就是彰化建縣300年，八堡圳的歷史有多久，彰化的歷史就有多久，一條圳孕育出彰化平原的農業文化。今年跑水活動一場接一場，有「跑水創意在地秀」、「民歌演唱會」、「跑水馬拉松」還有結合鐵道、鐵馬的文化活動。