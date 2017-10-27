打造新竹物產品牌形象 創意生活獎頒獎

竹市政府今年首次辦理「新竹創意生活獎」，包括「包裝設計比賽」和「創新商品開發」兩大主軸，今天舉辦頒獎典禮。（記者王駿杰攝）

2017-10-27 14:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕為形塑城市品牌意象，新竹市政府今年首次辦理「新竹創意生活獎」，透過「包裝設計比賽」和「創新商品開發」兩大主軸，期望帶動工藝及相關特色產業發展，樹立新竹物產品牌形象。

市府今天舉辦頒獎典禮，由副市長沈慧虹主持，包括老鍋米粉、彭成珍餅舖、竹魚水產等11家參與包裝設計及玲瓏窯、敲敲金工、華夏玻璃等3家創新商品開發業者都到場共襄盛舉。

市長林智堅指出，市府去年向經濟部申請「地方產業發展基金」補助計畫，以「文創加值、生活工藝─設計特色產業發展計畫」榮獲新台幣800萬元補助；將以3年期間（106年至108年）藉由「設計加值」的概念推展新竹創意生活獎、會展銷售、通路媒合、青創市集等行動，提升在地產業動能、促進產業文化創新。

竹市文化局指出，文創加值、生活工藝設計特色產業發展計畫的核心「新竹創意生活獎」包括「包裝設計比賽」和「創新商品開發」兩大主軸。

包裝設計比賽今年徵件總數57件，包括老鍋米粉、纖碧爾、薪石窯、彭成珍餅舖、竹魚水產、台灣水鹿咖啡館、開心眷味等11家在地商品。由王昭棋及鄭郁安共同設計的「彭成珍餅舖─原椪味」、施佑燐及田侑生共同設計的「竹魚水產─新鮮一把撈」、駱裕蒼設計的「老鍋米粉─You Eat what You See.」等3件作品奪得優選。

「創新商品開發」今年度徵選「玲瓏窯」、「敲敲金工」與「華夏玻璃」等3家新竹生活工藝業者，由「玲瓏窯」、「敲敲金工」與竹山工藝師進行複合媒材設計，「華夏玻璃」則與設計師聯手打造品牌商品以協助產業轉型。